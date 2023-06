Seine-Maritime. Les cueillettes de fraises sont ouvertes !

C'est la foule des grands jours entre les rangées de fraises des Cueillettes Dumesnil, à Grainville-Ymauville, près de Goderville. Mercredi 7 juin, à la faveur du beau temps, les amateurs étaient très nombreux à se baisser pour ramasser la production 2023. Initialement attendues aux alentours du 20 mai, les fraises ont pointé le bout de leur nez avec quelques jours de retard.

Des fraises locales

"Elles ont beaucoup plus de goût que celles qui viennent d'Espagne ! Et puis cela fait travailler les gens du coin", remarque une habitante de Beuzeville-La-Grenier, venue avec sa mère et sa grand-mère pour ramasser des fraises. La famille est repartie avec six kilos, à déguster nature, en charlotte ou en confiture. Côté prix, le kilo de fraises s'affiche de 3,60 à 3,80 €. Il est conseillé de venir avec son contenant.

Reportage - La cueillette cartonne près de Goderville Impossible de lire le son.

L'exploitation est restée fermée jeudi, pour laisser aux fraises le temps de mûrir. Ces prochains jours, les Cueillettes Dumesnil seront ouvertes lundi, mercredi et vendredi de 14 heures à 17 h 30 et le samedi de 10 à 12 heures.

Fête de la fraise à Octeville

À quelques kilomètres, la Cueillette d'Octeville propose des fraises depuis le lundi 29 mai. Les samedi 10 et dimanche 11 juin, l'exploitation organise la fête de la fraise, avec un château gonflable et des jeux, des dégustations et ventes (soupe de fraises, glaces…) et un atelier confiture à 10 h 30, 14 heures et 16 heures le samedi, sur inscription au 02 35 48 14 40.

On peut aussi cueillir des fraises au Panier des Trois-Pierres, une exploitation biologique installée entre Saint-Romain-de-Colbosc et Bolbec. Du côté de l'agglomération rouennaise, la ferme des Authieux, à trois kilomètres de Clères, propose aussi la cueillette en ce mois de juin.