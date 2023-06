Normandie. Ces nouveaux lieux de balade incontournables selon le Guide vert du Michelin

Le Guide vert du Michelin 2023 est sorti jeudi 8 juin. Si le livre rouge s'intéresse à la gastronomie, celui-ci met en avant le patrimoine naturel et culturel à découvrir dans les régions. Le système de classement reste le même : un nombre d'étoiles décerné à certains sites.

Les Jardins d'Étretat offrent un point de vue magnifique su la ville et ses falaises, et c'est reconnu par le Guide vert Michelin.

En Normandie, trois endroits atteignent la deuxième étoile. Il s'agit du château de Médavy dans l'Orne, de l'Airborne Museum à Sainte-Mère-Église dans la Manche et des Jardins d'Étretat en Seine-Maritime.

Huit sites distingués par une étoile

Les éditeurs du Guide vert du Michelin 2023 ont choisi de distinguer huit sites normands avec une étoile.

Dans le Calvados, on retrouve le Domaine Albizia à Caumont-sur-Aure, le Musée de Vire-Normandie, le château et les jardins de Boutemont à Ouilly-le-Vicomte, près de Lisieux, et le British Normandy Memorial à Ver-sur-Mer.

Quatre sites sont distingués en Seine-Maritime. Le Domaine du Grand Daubeuf, à Daubeuf-Serville près de Fécamp, le jardin de l'Abbaye Saint-Georges de Boscherville à Saint-Martin-de-Boscherville, près de Rouen, l'église Saint-Martin de Foucarmont à Foucarmont près de Neufchâtel-en-Bray et enfin l'église Saint-Pierre d'Yvetot ont chacun reçu une étoile.