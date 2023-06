Idées cadeaux. Une sélection d'objets normands pour la fête des pères

Dimanche 18 juin, c'est la fête des pères. Facile quand on est enfant de faire un dessin ou d'écrire un poème sur une boîte de camembert, mais quand on grandit, ce n'est pas toujours simple de trouver des idées originales pour faire plaisir à son petit papa. Alors, nous vous avons fait une sélection d'objets normands pour une fête des pères réussie à tous les coups.

Une ceinture en cuir de saumon

SUTOR DRUIDAE est tanneur maroquinier. Il associe le cuir de poisson tanné à la main à Cherbourg et le cuir de bovin provenant d'une tannerie française. Le tannage des peaux de poisson est 100 % naturel et traditionnel (ancestral) et tous les articles de maroquinerie sont 100 % faits main et cousus main au point sellier. Optez donc pour le local et le zéro déchet et faites rayonner le Cotentin et la Normandie ! Si vous pensez que le saumon c'est un peu trop, il y a aussi du classique et du style western.

La ceinture marron homme en cuir de saumon est le cadeau idéal. - Sutor Druidae

Un objet en céramique unique

Yukouli, c'est le nom qu'a choisi Julie Agnès pour vendre ses créations en céramique faites main. Son atelier se situe à Tourlaville, dans le nord-Cotentin. Elle réalise ses créations seule, de la conception à la fabrication. Chaque céramique est unique et réalisée au tour de potier.

Les créations de Julie Agnès sont une bonne idée cadeau pour la fête des pères. - Julie Agnès

Et si vous offriez à votre papa une tasse réalisée par Julie Agnès ? - Yukouli

Un parfum normand : de la fragrance au flacon

Pour la fête des pères, la Parfumerie Damiette à Rouen propose deux choix : le feulement du Léopard normand, un parfum créé en 2018 pour l'Agence de développement de la Normandie dans le cadre des trophées de l'économie normande afin de proposer un prix 100 % normand, qui représente la Normandie (son drapeau) et les valeurs du territoire : conquérant, ouvert sur le monde, un peu sauvage et très authentique. Ou le Captain Rossi créé par une jeune parfumeuse en référence à l'Armada de Rouen.

La maison de Parfums Berry, installée au cœur de Rouen, développe depuis plusieurs années une collection d'eaux de parfums inspirées par l'histoire de la Normandie : ses lieux, ses personnages emblématiques et ses odeurs. Cécile Vialla et Charles Berry portent une entreprise familiale, créée en 2010. La parfumerie vous propose également des ateliers de création de parfums sur mesure (à la parfumerie à Rouen en Seine-Maritime et dans le Cotentin, aux ateliers de Valcanville)

Le feulement du Léopard normand, une fragrance à découvrir et à offrir. - Parfumerie Damiette

Un porte-monnaie triangle en cuir ou un portefeuille personnalisé

5ème Génération, c'est la concrétisation du savoir-faire d'Olivier Maingui. Une histoire de famille, de père en fils, transmise depuis cinq générations. L'arrière-grand-mère d'Olivier est venue s'installer en Normandie, aux Baux-de-Breteuil. C'est ensuite sa grand-mère qui poursuivit la maroquinerie, puis son père. L'atelier familial est situé depuis de nombreuses années au Fidelaire, dans l'Eure. Aujourd'hui, Olivier et sa famille sont installés à Arromanches-les-Bains, dans le Calvados.

Offrez un porte-monnaie Victor camel à votre papa. - 5eme Génération