Normandie. Plusieurs opérations de déminage menées au large des côtes de la Manche

Au cours du mois de mai 2023, le chasseur de mines tripartite Croix du Sud basé à Brest et le bâtiment base des plongeurs démineurs Vulcain basé à Cherbourg ont été déployés au large des côtes du Cotentin et de Seine-Maritime pour réaliser des opérations de déminage sur des munitions historiques.

Une première munition d'un équivalent TNT de 1 122 kg, a ainsi été découverte et contreminée au large de Cherbourg-en-Cotentin. Puis le Croix du Sud est intervenu sur une munition qui avait été détectée par un pêcheur en Baie-de-Seine. Elle a été détruite sur place.

Plus de 1000 engins historiques détruits en 2022

En poursuivant sa mission de surveillance des fonds marins au large d'Antifer, le navire Croix du Sud a découvert quatre nouvelles mines historiques de type LMB devant la ville de Saint-Valery-en-Caux en Seine-Maritime. Ces munitions étant très proches des côtes et des infrastructures portuaires, leur destruction a nécessité la mise en œuvre de différentes techniques de travaux sous-marins : un élingage puis un relevage de chaque munition a été nécessaire avant qu'un remorquage ne soit réalisé au large pour les détruire sous fûts, mesure destinée à préserver au maximum les fonds marins indique la préfecture maritime de la Manche et mer du Nord.

Le bâtiment base des plongeurs démineurs Vulcain de la Marine nationale basé à Cherbourg a été déployé au large de Dieppe, en Seine-Maritime, où il a réalisé une nouvelle opération de déminage sur un site historique connu et fréquemment vérifié où différentes barges chargées de munitions ont coulé lors de la Seconde Guerre mondiale.

Au total, sur ce site, 83 munitions dont plusieurs bombes ont été identifiées puis contreminées par les plongeurs démineurs du Groupe de plongeurs démineurs de la Manche. Là aussi, plusieurs techniques de travaux sous-marins ont été mises en œuvre pour neutraliser en sécurité ces munitions pour un équivalent TNT de 3,6 tonnes d'équivalent TNT.

En Manche et mer du Nord en 2022, l'action conjointe du groupe des plongeurs démineurs et des chasseurs de mines tripartites de la Marine nationale a permis de détruire 1 007 engins historiques (en mer et sur l'estran), ce qui a représenté 15 675 tonnes équivalent TNT selon la préfecture maritime.