People. Meghan Markle pousserait le prince Harry à divorcer, selon sa biographe

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Selon Angela Levin, la biographe du prince Harry, Meghan Markle le pousserait à se séparer d'elle.

"Elle est en train de se séparer de lui"

"Je pense que tous ses rêves (ceux du Prince Harry, ndlr) s'effondrent, déclarait Levin, invitée sur la chaîne GB News le mercredi 24 mai. Je pense que le rêve s'est transformé en cauchemar, parce qu'il ne sait plus qui être, comment se comporter. L'impression que j'en ai est que Meghan n'est pas là pour l'aider. Quand vous aimez quelqu'un, vous l'aidez. Je pense que ça va être très difficile pour lui (…) J'ai de la peine pour quelqu'un qui est dans un état dans lequel il ne sait pas vers qui se tourner, ou comment gérer la situation."

Selon la biographe, Meghan avait "déjà prévu de quitter l'Angleterre" avant de se marier, elle aurait attentivement planifié son départ. "Elle est définitivement en train de se séparer de lui, comme vous l'avez dit elle n'a été à aucun moment là où il avait besoin d'elle." Particulièrement à charge contre l'actrice américaine, l'intervention d'Angela Levin insiste sur le fait que Markle abandonnerait Harry au moment où il a le plus besoin d'elle : "Il fait tout le sale boulot, et elle n'est absolument pas intéressée par ce qu'il se passe. Je pense que c'est le début de la fin pour lui, parce que je pense qu'il est dans une situation sans espoir, isolé, et qu'elle va pouvoir récupérer leurs enfants."

La chroniqueuse fait ici référence au procès qui oppose le prince Harry et le Daily Mail, un tabloïd qu'il accuse d'avoir recueilli des informations de manière illicites.

Ces informations concernant le duc et la duchesse du Sussex sont à prendre avec des pincettes, les tabloïds britanniques étant coutumiers des informations parfois peu vérifiées au sujet des membres de la famille royale d'Angleterre.