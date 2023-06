Centre-Manche. Une start-up popularise les cours de musique en visioconférence

Lancée en 2019, à Gouville-sur-Mer, Unizic est de plus en plus implantée en France, bien aidée par la popularisation des cours à distance avec la pandémie de Covid-19. Une idée simple : permettre à tout le monde de trouver un professeur de musique ou d'apprendre un instrument, sans nécessairement dépendre d'un conservatoire ou d'un enseignant à domicile.

Unizic, un relais entre élèves et professeurs

La plateforme fonctionne de manière intuitive : chacun peut "recevoir ou donner un cours de musique via la webcam, en direct", explique Fabien Bléas, responsable clientèle et partenaires d'Unizic. Le rôle de l'entreprise ? Mettre en relation les personnes intéressées par des cours de musique et le professeur de chant ou de l'instrument concerné qui correspond au profil. "Les professeurs fixent leur tarif", souligne Fabien Bléas, qui ne cache pas l'essor de l'entreprise après la pandémie : "La visio, c'est dans l'air du temps."

Une histoire d'abord familiale

À l'origine du projet, Dominique Colas. En 1988, il fonde une école de musique, l'Institut de culture musicale (ICM), qui propose des cours à domicile. Le succès est rapidement au rendez-vous, et il recrutera notamment sa fille Lucile, alors en alternance. Elle se remémore les premières bases de la création d'Unizic : "À l'époque, on avait des demandes d'élèves pour la préparation musique au bac." Option facultative oblige, peu de professeurs étaient disponibles, et l'équipe de l'ICM propose alors des cours en visioconférence dédiés.

Les résultats ne se font pas attendre, à tel point que l'ICM décide de lancer un projet avec des professeurs et des élèves partenaires de cours d'instrument à distance. Là encore, les bénéfices sont inattendus. Certains professeurs confient même que leurs élèves à distance "progressent plus vite que [leurs] élèves traditionnels", raconte Lucile Colas. Une progression favorisée par la possibilité d'enregistrer le cours. L'ICM remporte le Start-Up Weekend de Saint-Lô en 2017 grâce à ce projet et se lance officiellement en 2019.

L'objectif maintenant ? Affirmer la croissance d'Unizic en France et s'implanter dans d'autres pays d'Europe.