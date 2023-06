Manche. À Bréville-sur-Mer, les vipères aspics troublent la saison touristique

Sable blanc, vagues, dunes à perte de vue... Quand on sort du parking, la plage de Bréville-sur-Mer en impose. Une seule envie, profiter du littoral. Mais très vite, on déchante. Le panneau d'affichage douche les espoirs des curieux : "Attention - Présence de vipères". On évite donc les dunes pour se réfugier sur le sable, moins fréquenté par ces occupants à écailles.

Des vipères aspics à Bréville-sur-Mer Impossible de lire le son.

Le golf de Bréville-sur-Mer, un environnement idéal pour les vipères aspics.

Une situation qui n'évolue pas

La mairie est au fait de la situation, mais difficile de mener une action de front. "On fait de la prévention tous les ans, les gens sont au courant, assure Jacques Boutouyrie, maire de la commune depuis 2022. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus ?" Et pour cause, la question est loin d'être récente. Le maire confie que sous le mandat de Monique Régnault, en poste de 2001 à 2008, des "battues" avaient été organisées pour capturer ces serpents qui sont une espèce protégée.

Un problème qui semble en outre être très local. "Je n'ai jamais entendu causer de vipère sur nos communes environnantes", note Jacques Boutouyrie. La mairie compte donc sur les panneaux alertant les promeneurs pour éviter les morsures cet été. Une stratégie qui pourrait se révéler payante.