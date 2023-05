Formule 1. Grand Prix de Monaco : le Normand Esteban Ocon signe son premier podium de la saison !

Esteban Ocon élu pilote du jour ! Sous la pluie ce dimanche 28 mai, le Normand a signé son premier podium de la saison en Formule 1 sur le mythique Grand Prix de Monaco. Il est arrivé en troisième position, derrière Max Verstappen (Red Bull) et Fernando Alonso (Aston Martin).

YESSSSSSSS P3 ON THE STREETS OF MONACO! #Alpine #MonacoGP pic.twitter.com/wBiXnV3EoE