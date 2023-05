Festival de Cannes. La Normande Justine Triet décroche la Palme d'or

Une Normande primée au festival de Cannes ! Originaire de Fécamp, Justine Triet a décroché la Palme d'or de la 76e édition du festival ce samedi 27 mai pour son film Anatomie d'une chute, qui met en scène le procès d'une écrivaine accusé du meurtre de son compagnon.

Troisième femme à recevoir la Palme d'or

La cinéaste de 44 ans est la troisième femme à décrocher le titre le plus prestigieux du festival. Elle succède à Jane Campion (La leçon de piano, 1993) et Julia Ducournau (Titane, 2021), membre du jury cette année. C'est la onzième fois de l'histoire qu'un film français est primé. Sa sortie est prévue le 23 août prochain.

🏆 Justine TRIET, lauréate de la Palme d'or pour ANATOMIE D'UNE CHUTE

—

Justine TRIET, winner of the Palme d'or for ANATOMIE D'UNE CHUTE (ANATOMY OF A FALL)#Cannes2023 #Palmares #Awards #PalmedOr pic.twitter.com/2Z4syiML40 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 27, 2023

Un discours qui ne passe pas

En montant sur scène, la réalisatrice française était très émue. "Je suis très touchée et je n'ai pas encore vraiment réalisé. Je ne m'y attendais pas. Ce qui me rend très heureuse, c'est qu'il va y avoir une projection très forte autour du film. La troisième femme ? C'est encourageant pour l'avenir. Les femmes arrivent. J'avais beaucoup de mal à m'identifier aux modèles de femmes car il n'y en avait pas tant que ça."

Après la vague des remerciements, elle en a profité pour tenir un discours à propos de la réforme des retraites, très à charge contre le gouvernement. Ce dernier n'est pas passé auprès de la ministre de la Culture Rima Abdul Malak qui, sur Twitter, se dit "estomaquée par son discours si injuste".