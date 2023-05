Manche. Un enrobé plus écolo pour la voie verte à vélo

L'écologie aux bords des routes, mais dedans aussi, souhaite le Conseil départemental de la Manche. Lors de travaux de rénovation de 300 mètres de voie verte sur le chemin de halage à Saint-Lô, du 22 au 26 mai, les services techniques ont innové. Fini le sable stabilisé sur la route, ils ont choisi un revêtement enrobé, ce qui n'est pas utilisé pour l'instant dans le département. La composition de cet enrobé est aussi nouvelle : dedans, des matières végétales, notamment issues de la sylviculture. Il sera assez clair et résistant aux inondations, assure le Département.

Une baisse des émissions de gaz à effet de serre

Ce nouveau revêtement "répond mieux aux attentes des vélo-tafeurs, en recherche d'un revêtement propre et le plus roulant possible", estime l'administration, qui souhaite voir plus de cyclistes dessus et donc baisser les émissions de gaz à effet de serre dues aux déplacements. L'institution affirme aussi qu'il y a moins de production de gaz à effet de serre qu'avec du sable stabilisé, car il y a dans ce dernier du ciment. Dernier argument, l'enrobé dure plus longtemps et a besoin de moins de réparations. "Cette production de GES peut être jusqu'à cinq fois moins importante", avance le Département.

Refaire ces 300 mètres a coûté 61 500 €, auxquels il faut ajouter 6 200 € de réfection des clôtures.