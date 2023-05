Armada 2023. Office du tourisme de Rouen : les nouveautés à découvrir

À quelques jours de l'Armada, l'office du tourisme de Rouen est sur les starting-blocks. Cette année, à l'occasion de cet événement phare, plusieurs nouveautés sont à découvrir. La première, et non des moindres, concerne les locaux situés place de la Cathédrale. Actuellement fermés à cause des travaux de rénovation, ils rouvriront leurs portes pour accueillir les touristes.

"On va multiplier nos points d'information pendant l'Armada avec des chalets et la réouverture de la place de la Cathédrale pendant l'événement, annonce Delphine Crocq, directrice générale de Rouen Tourisme. L'Armada, c'est plus de 3 millions de visiteurs à accueillir, alors plus on multiplie nos points d'information, plus on va proposer un accueil de qualité, d'où cette réouverture dans ce lieu de passage incontournable." Et justement, au total, il y en aura six. "Nous aurons des chalets à la sortie de la gare SNCF sur le parvis, aux entrées du pont Guillaume le Conquérant rive droite et rive gauche, près des Beaux-Arts et sur la place de la cathédrale. Pour les groupes, il y aura un accueil spécifique à la halle aux toiles", assure-t-elle.

Un nouveau plan d'information et un nouveau pass

"Il présente à la fois un Rouen plus large, du port à la colline Sainte-Catherine, et une carte de la métropole beaucoup plus large avec 44 points d'intérêts", ajoute la directrice de Rouen Tourisme. Cinq patrimoines d'exception seront aussi mis en avant : les arts, l'histoire, l'industrie, la nature et la gastronomie. "Il est aussi plus pratique, il montre les atouts de la ville et de la métropole", relate Christine de Cintré, présidente de Rouen Tourisme.

"Ce pass touristique condense toutes les expériences dont un visiteur a besoin", livre Delphine Crocq. Dans ce pass, on retrouve plusieurs thématiques : les transports, la gastronomie, le patrimoine historique, des réductions sur les nuitées (20 % sur la deuxième nuitée et 50 % sur la troisième) dans les hôtels partenaires. Des offres de dégustation chez les Confiseurs, spécialistes du sucre de pomme, sont aussi proposées.

Les équipes en marinière

Pour la première fois, l'office du tourisme de Rouen s'associe avec la marque Saint-James, située dans la Manche. "Nous avons collaboré avec cette entreprise normande. Elle a fabriqué une marinière avec le logo de Rouen, explique Christine de Cintré. Elle sera aussi disponible à la vente à l'office du tourisme." Comme l'explique Florence Di Taranto, à la tête de Saint-James France et Europe, "en qualité d'entreprise normande, nous sommes plutôt présents dans l'ex Basse-Normandie". Et pourtant, cette fois-ci, c'est avec Rouen Tourisme que l'entreprise s'est associée, à l'occasion de l'Armada. "C'était un projet qui nous tenait à cœur et donc cette alliance nous semblait naturelle." Marinières, doudous et écharpes seront en vente à l'office du tourisme de Rouen et sur le site internet de la marque manchoise.

Rouen Tourisme a aussi repensé l'entièreté de son site internet pour un meilleur référencement et facilité les accès aux utilisateurs. Un chatbot a même été créé pour répondre à leurs questions, décliné en plusieurs langues.