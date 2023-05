Chausey. La fréquentation de l'archipel en question

Qui se rend sur l'archipel de Chausey ? À quelle fréquence ? Autant de questions que se posent Granville Terre et Mer et la Ville de Granville. Pour mieux connaître la fréquentation sur l'archipel, sa distribution et essayer d'estimer son évolution, les deux administrations lancent un questionnaire en ligne. L'aspect quantitatif mais aussi qualitatif est pris en compte, le but de ce questionnaire étant aussi d'estimer les répercussions générales de la venue de personnes sur ces îles.

La dernière fois que la commune et intercommunalité ont fait une telle étude, c'était en 2013.