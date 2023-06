Cerisy-Belle-Étoile. Rendez-vous aux Bichoiseries pour un festival haut en couleur

Lorsque l'on pense aux festivals de musique dans l'Orne, leur nombre reste assez limité. Le festival Les Bichoiseries à Cerisy-Belle-Étoile, près de Flers, fait partie de ceux qui attirent de nombreux festivaliers. Une nouvelle édition aura lieu les vendredi 23 et samedi 24 juin.

Au programme pendant ce week-end, il sera possible de retrouver Vitalic, Tryo, Ludwig Von 88, La P'tite Fumée, We Hate You Please Die, Madam, Johnnie CarWash, Poésie Zéro, Picon Mon Amour et Maïcee Tendresse. Des artistes qui découvriront la scène pour certains, ou qui la fouleront une nouvelle fois pour d'autres. Également au programme, accompagnées par "Lez'Arts de Rue", de nombreuses animations seront organisées avec des compagnies d'artistes de rue.

Il est encore temps de prendre sa place et de danser sur les vibes des Bichoiseries !

Pratique. Tarifs : Pass 2 jours + camping : 50 € ; vendredi 23 juin + camping : 30 € ; samedi 24 juin + camping : 30 €. bichoiseries.com.