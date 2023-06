Nord-Cotentin. Yoann Sanson est sauveteur en mer : "J'ai vite été mis dans le bain"

Il entame déjà sa 25e année de collaboration avec les sauveteurs en mer de Goury. Patron depuis onze ans de la station de sauvetage créée en 1870 à Auderville, dans La Hague, Yoann Sanson, 49 ans, a grandi avec la mer.

Surf, plongée, pêche... et sauvetage

Être sauveteur est pour lui une passion, un choix de vie même. Ce bénévole originaire d'Omonville-la-Rogue et habitant à Saint-Germain-des-Vaux s'est fixé ces contraintes : être disponible sept jours sur sept, choisir son lieu de vie en fonction de son activité, habiter à moins de dix minutes de la station et ne pas prendre de vacances l'été, entre mai et septembre. À n'importe quel moment, il doit pouvoir appareiller en moins de 15 minutes. Agent de voirie à la mairie de La Hague - de 1996 à 2018 et de nouveau depuis novembre 2022 -, le professionnel peut se libérer à tout moment en cas d'intervention en mer. Quand il n'était pas à la mairie, Yoann travaillait pour une entreprise de voirie et s'est concentré sur la création de gîtes. Le Beaumontais a toujours fréquenté le port Racine avec son papa. Jeune, il pratiquait la plongée sous-marine, la pêche et le surf. Il était toujours à l'eau : "Mon père était un pêcheur acharné." À ses 18 ans, il effectue un service militaire de deux ans. Il était manœuvrier sur différents bateaux, ce qui lui permet d'être 130 jours en mer et de parcourir le monde : l'Afrique de l'Ouest et l'Océan Indien, avec, entre autres, plusieurs arrêts à Madagascar.

Il revient ensuite dans la Hague. En plus d'être à la mairie, l'homme propose ses services à la SNSM de Goury en 1999. Bon plongeur, il est accepté et embarque à bord du canot tous temps Mona Rigolet. "Il faut faire sa place en prouvant ce que l'on vaut, j'ai vite été mis dans le bain."

"Nous sommes là pour sauver des vies"

Rapidement, il fait intégrer ses amis à la SNSM. Il devient patron du canot en 2012. Pour lui, être sauveteur, "ça prend aux tripes, il y a de l'adrénaline, un stress positif [...] Il ne faut pas faire ça avec la peur, il faut être lucide. Dès la sonnerie, il faut avoir les idées claires. Nous sommes là pour sauver des vies et il ne faut pas faire n'importe quoi avec la mer, car c'est toujours elle qui gagne." Selon lui, les qualités sont le "sang-froid, l'abnégation, le don de soi et la prise de risque." Il se souvient d'une opération un soir de Noël : "On ne s'y attend pas, un couple et ses trois enfants réveillonnaient en mer sur un voilier ayant eu un problème, il n'y avait rien de grave, mais nous sommes allés les secourir." Le sauveteur en mer intervient vraiment à tout moment.