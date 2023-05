Cinéma. Qui chante "Partir là-bas", la bande originale du nouveau film La Petite sirène ?

Trente-quatre ans après le dessin animé Disney devenu culte, La Petite sirène est de retour au cinéma. Une version qui a fait polémique notamment parce que le réalisateur Rob Marshall a choisi, Halle Bailey, une femme de couleur, pour interpréter le rôle de la Petite sirène.

Pour cette version 2023 de la Petite sirène, l'histoire est toujours la même. Nous sommes dans les années 1830, dans les eaux d'une île fictive des Caraïbes. Ariel, la benjamine des filles du roi Triton, est une jeune sirène belle et fougueuse dotée d'un tempérament d'aventurière. Rebelle dans l'âme, elle n'a de cesse d'être attirée par le monde qui existe par-delà les flots. Au détour de ses escapades à la surface, elle va tomber sous le charme du prince Éric. Alors qu'il est interdit aux sirènes d'interagir avec les humains, Ariel sent pourtant qu'elle doit suivre son cœur. Elle conclut alors un accord avec Ursula, la terrible sorcière des mers, qui lui octroie le pouvoir de vivre sur la terre ferme, mais sans se douter que ce pacte met sa vie - et la couronne de son père - en danger...

Si la chanson "Sous l'océan" est celle que nous connaissons par cœur, la bande originale du film reste "Partir là-bas". Si vous êtes un amateur de Disney, la voix française ne vous sera pas inconnue puisqu'il s'agit de Cerise Calixte, la chanteuse originaire des Antilles qui doublait le personnage de Vaiana dans les scènes du film "Vaiana, la légende du bout du monde", sorti en 2016.