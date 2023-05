[Vidéo] Sandouville. Dans l'antre de l'usine Renault, qui a produit un million de Trafic

Le chiffre s'affichait pour l'occasion en lettres géantes, dans l'immense atelier dédié au montage, chez Renault Sandouville : 1 000 000. L'usine a passé mardi 23 mai le cap symbolique du million de Renault Trafic produits depuis la reconversion du site vers l'utilitaire, en 2014. Pour l'occasion, Heinz-Jürgen Löw, directeur des véhicules utilitaires de la marque, a remis lui-même les clés au millionième client, un entrepreneur néerlandais.

Philippe Sourget (à gauche) et Heinz-Jürgen Löw entourent l'heureux millionième propriétaire d'un Trafic, un entrepreneur néerlandais.

Quatre mois de carnet de commandes

"Nous produisons 130 000 véhicules par an et notre carnet de commandes est plein sur 16 semaines", rappelle Philippe Sourget, directeur de Renault Sandouville. Une perspective qui permet à la marque d'embaucher 360 personnes supplémentaires sur 2022-2023. Il constate aussi une embellie sur l'approvisionnement en pièces électroniques : "On n'est pas totalement sortis de la crise, mais le marché va beaucoup mieux. L'usine a dû fermer quarante jours l'an dernier pour cette raison, seulement deux jours en 2023, au mois de janvier".

Vers l'électrique

Damien Bouillon, chef d'atelier entré en 1998 chez Renault, du temps où Sandouville produisait encore la Safrane, a vu le Trafic évoluer depuis le début de la production. L'électronique s'invite de plus en plus dans le véhicule : "Il y a aujourd'hui beaucoup d'aides à la conduite, qui n'existaient pas sur les véhicules utilitaires auparavant, comme les caméras embarquées, les radars anticollision, etc. À chaque fois, on va de l'avant sur tous les process de l'usine."

Damien Bouillon travaille depuis 25 ans chez Renault, il a vu le site et le Trafic évoluer.

Après le Trafic phase 2, Renault Sandouville, qui produit environ 600 véhicules par jour, sortira dans le courant de l'année ses premiers fourgons électriques.