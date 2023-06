Armada 2023. Une édition placée sous la protection des océans et des fleuves

C'est une collaboration inédite. L'association l'Armada de la liberté et l'Institut de l'océan de l'alliance Sorbonne Université ont signé un partenariat pour la protection des océans. Jean-Paul Rivière, président de l'association, et Christophe Prazuck, directeur de l'institut, ont décidé de s'associer pour sensibiliser un large public à la protection des océans et des fleuves. À l'occasion de la journée mondiale de la protection des océans, le jeudi 8 juin, "nous allons donner trois conférences destinées au grand public sur les mammifères marins, comment est-ce que Rouen est restée au centre de l'activité maritime française et sur ce qu'il y a au fond des mers", annonce Christophe Prazuck. L'an passé, l'Institut de l'océan de l'alliance Sorbonne Université s'était déjà rendu à Rouen lors de la journée mondiale de la protection des océans. Mais c'était aussi un prétexte pour préparer cette journée internationale de 2023, qui aura lieu en pleine Armada à Rouen.

"C'est une première et c'est important"

Pour le directeur de l'Institut de l'océan de l'alliance Sorbonne Université, "c'est une première et c'est important, car l'université a pour but de transmettre les compétences maritimes, et quel plus bel endroit que l'Armada de Rouen en bord de Seine pour parler des océans ?" Avec ce partenariat, "c'est important de sensibiliser les populations aux océans parce qu'on n'y vit pas, indique-t-il. C'est assez éloigné, il faut expliquer comment ça marche et quel impact ça a sur nos vies". Et grâce aux conférences, le grand public pourra en savoir plus sur ce qui s'y passe. "Quand on vit dans une ville, on la voit évoluer, on peut mesurer tous les jours comment elle s'embellit mais, dans l'océan, personnes n'y vit", ou en tout cas, aucun humain, affirme le spécialiste parisien.