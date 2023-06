Armada de Rouen. Bénévoles de père en fils : ils prennent leur rôle à cœur en famille

"Chez les Kerscaven, la mer n'est jamais très loin", lance Guillaume Kerscaven, bénévole au sein de l'association Armada à Rouen. Pendant près de trois ans, son père Philippe a travaillé en tant que professionnel lors des trois dernières éditions de l'Armada. Il était "directeur de la régie des quartiers de Rouen, spécialisé dans la réinsertion et la propreté." À la retraite depuis peu, il a décidé de devenir bénévole à temps plein pour l'édition 2023. Ce qu'il aime dans l'association, "c'est l'esprit et ce que représente l'événement pour la région". Pour la première fois, son fils Guillaume, actuellement chef du service juridique d'Haropa Port à Rouen, a lui aussi eu envie de le suivre dans cette aventure.

"C'est une histoire de famille et puis, nous sommes bretons, on aime la mer", assure Philippe Kerscaven. "Mon arrière-grand-père était capitaine d'une goulette à voile à vapeur, mon grand-père capitaine d'une frégate et j'ai moi aussi eu un voilier." Cette année, "j'ai intégré l'association pour donner un petit coup de main et apporter mon savoir". Il est notamment chargé du secteur propreté, un clin d'œil à ses anciennes fonctions. "Près de 80 poubelles seront installées. Il y en aura pour les déchets d'ordures ménagères et pour les déchets organiques." Son fils Guillaume, lui, s'occupe d'un autre domaine. "Mes missions sont plus lointaines et administratives. Je me suis surtout occupé des questions juridiques liées à l'organisation et sur des questions annexes", comme "l'élaboration de telle ou telle charte par exemple". Ce qui l'a amené à devenir bénévole, "c'est un concours de circonstances. J'ai été muté du port du Havre vers le port de Rouen cette année et, quelque part, j'ai toujours voulu poser une pierre à l'édifice" au cœur de l'association.