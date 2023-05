Normandie. Le "Manche Électro Tour" revient le 3 juin pour une quatrième édition

Le Manche Électro Tour aura lieu samedi 3 juin et s'organise en deux parties avec, d'abord le matin, un rallye de 150 km au départ de Saint-Sauveur-le-Vicomte et, l'après-midi, un village de la mobilité durable à Barneville-Carteret. Ouvert à tous, il conduira les équipages sur les routes manchoises à la découverte de notre patrimoine historique et environnemental, au rythme des énigmes, des challenges et des dégustations.

Le succès déjà au rendez-vous

Ce rallye est d'ores et déjà complet, mais Tendance Ouest vous fait gagner cette semaine votre engagement à ce rallye. En effet, en jouant cette semaine sur la page Facebook Tendance Ouest, le gagnant bénéficiera de la mise à disposition d'un véhicule électrique prêté pour la journée par le Syndicat départemental d'énergies de la Manche (SDEM50) pour un équipage de deux personnes, le déjeuner, l'accès aux sites touristiques figurant sur le roadbook, aux bornes e-charge50 et à la réception de remise des prix.

Le grand gagnant du Manche Électro Tour ne sera pas l'équipe la plus rapide mais celle ayant parcouru la distance la plus proche du kilométrage fixé et aux connaissances les plus sûres sur le département de la Manche.

L'affiche officielle du rallye qui taille la route.

Le village de la mobilité durable

Dans un second temps, le village de la Mobilité Durable est ouvert le samedi 3 juin, de 14 heures à 19 heures. De nombreux spécialistes de la mobilité durable vous y attendent pour présenter des voitures électriques, hybrides et à hydrogène, et échanger avec vous sur les nombreuses possibilités de recharges offertes dans le département et la région. Parce que mobilité durable ne signifie pas uniquement voiture électrique, venez également découvrir sur le village les motos, vélos, trottinettes, gyropodes et autres moyens innovants de déplacements urbains individuels. L'objectif de l'événement est de faire évoluer l'image des véhicules à propulsion alternatifs en démontrant que ceux-ci sont tout à fait adaptés aux besoins quotidiens des particuliers et de certains professionnels. Les modes de déplacement évoluent et l'électromobilité, qui présente bien des avantages (confort de conduite, coût d'utilisation...) a toute sa place !

L'affiche officielle du village du Manche Electro Tour.