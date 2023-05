Tourisme. Faire le tour de la Normandie avec un chien, les bons conseils d'Alexandra Lefol

Vous avez parfois un mal de chien à savoir dans quel endroit votre fidèle compagnon sera autorisé ? Alexandra Lefol est là pour vous. Passionnée de randonnées aux côtés de son meilleur ami prénommé Kinaï, un berger blanc suisse de 7 ans, elle a créé le "toutourisme" en Normandie.

Alexandra Lefol allie toutes ses passions : son chien, le tourisme et la photographie. - Alexandra Lefol

Experte du territoire

"Kinaï est mon premier chien, glisse celle qui est assistante commerciale la semaine. Je n'avais pas le droit d'en avoir un avec mes parents !" Résidant alors à Caen, elle promène son animal dans les parcs, puis se lasse de ces trop petites sorties. "C'est par mon chien que je me suis découvert une passion pour les randonnées, avant je n'aimais pas ça !", affirme-t-elle. Amatrice de photographie en parallèle, elle a commencé à emmener son appareil lors de ses sorties : son concept est né. Active sur les réseaux sociaux, Alexandra Lefol reçoit alors énormément de questions par message. "Je suis devenue une petite agence de voyages pour ceux qui possèdent un chien", plaisante-t-elle. Elle décide donc de monter son site internet pour distiller ses conseils, puis de publier un livre recensant les bons plans dans le Calvados, avant de pousser le bouchon plus loin, avec un second opus qui intégrera toute la Normandie. "Je vais essayer de regrouper tous les incontournables, avec quelques sites secrets tout de même", lâche Alexandra Lefol. Et elle fait le point sur les facteurs importants quand on a un chien : "Il faut avoir des points d'eau, assez d'ombre Et une trop grosse foule peut être un problème." Par exemple, elle déconseille Étretat. "C'est magnifique, mais je trouve le site dangereux car on se marche dessus, on ne peut pas lâcher son chien." Au programme également : des hébergements, des plages et des sites culturels où les chiens sont acceptés. "Le Centre Juno Beach a mis en place un horaire spécial où les chiens sont autorisés pendant une heure dans la journée", illustre-t-elle. Et pour pouvoir délivrer les meilleurs conseils, l'autrice a fait, presque, le tour entier de la Normandie. "Kinaï fatigue un peu, mais il suit toujours. On fait entre 10 et 12 kilomètres par sortie."

Kinaï profite de la belle vue normande. - Alexandra Lefol

Native du Cotentin, Alexandra Lefol cite La Hague comme son lieu préféré pour prendre un bol d'air frais avec Kinaï, non sans chauvinisme. Dans le Calvados, elle vous conseille la plage d'Omaha, "pour l'émotion, la beauté, et son immensité", mais aussi la randonnée du pain de sucre en Suisse normande, "pas dure et qui offre de super points de vue", et enfin un passage à la Ferme du Loterot, à Cahagnes, "une petite pépite, où l'on est très bien accueilli avec son chien".