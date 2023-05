Voile. Fécamp célèbre les 100 ans du Marité : programme

Pour célébrer les 100 ans du Marité, la Ville de Fécamp a prévu tout un programme d'animations du mercredi 31 mai au mardi 6 juin, en présence du voilier.

Le trois-mâts goélette a été construit en 1921 dans la cité des Terre-Neuvas. C'est aujourd'hui le dernier terre-neuvier français en état de navigation. Granville, dans la Manche, est désormais son port d'attache.

Programme des festivités

Mercredi 31 mai

Arrivée du Marité aux alentours de 20 h 30 : accueil du bateau quai Berigny en musique par le Chœur d'Hommes d'Yport avant l'amarrage quai Jean-Recher.

Vendredi 2 juin

Le Chœur d'Hommes d'Yport donnera de la voix de 16 h 30 à 17 h 30 sur le quai Jean-Recher, devant le trois-mâts.

Samedi 3 juin

- Village des associations du Patrimoine maritime et institutionnels, de 10 heures à 18 heures.

- L'île des Moussaillons : espace famille, de 11 heures à 19 heures

• Ateliers créatifs et maquillage.

• Jeux en bois : jeu de la grenouille, billard hollandais, planche à rebond, aérobilles, tables à glisser, etc.

• Instruments à eau géants : pluviophone, bullophone, harpe aquatique, pieuvre sifflante… les enfants auront le loisir de jouer avec toutes ces drôles de machines

• Manège Gazelles : les mini Tante Fine et Mil'Pat représentés dans un manège en bois permettront aux enfants de prendre le large grâce au jeu d'acteur des animateurs et à la participation des parents.

- Concert de la Creuille à 15 heures.

- Prestation musicale de Ludovic Coustham, cornemusier, de 17 h 30 à 18 h 30.

- Nocturne du Musée des Pêcheries jusqu'à 20 heures.

- Le bal guinguette du Marité, de 19 heures à minuit sur la presqu'île du Grand Quai. Sous un ciel de guirlandes vintages et au cœur d'un décor d'antan, les visiteurs pourront swinguer près de food trucks et commerçants locaux qui proposeront boissons et nourriture : Marché aux poissons, Bouquet Normand, Fou2pizza, Fabrik2bulles.

- Stand de l'Armée du Chalut, de 11 heures à 18 heures.

- Abysses l'Odyssée des mers, 22 h 30, place de l'Éclipse. Un spectacle son et lumière ambulant le long des quais qui proposera un tableau musical fantastique où poissons, méduses et hippocampes seront animés par d'audacieux marionnettistes et s'écouleront dans les rues comme une vague enchantée.

Dimanche 4 juin

- Village des associations du Patrimoine maritime et institutionnels, de 10 heures à 18 heures.

- L'île des Moussaillons : espace famille, de 11 heures à 19 heures.

- Concert "à la morue joyeuse" de 14 h 30 à 16 heures.

- Stand de l'Armée du Chalut, de 11 heures à 18 heures

• De 14 h 30 à 16 heures : concert "à la morue joyeuse"

• De 16 h 30 à 18 heures : bal traditionnel maritime avec l'association R2FOLK.

- Prestation musicale de Ludovic Coustham, cornemusier, de 17 h 30 à 18 heures.

Mardi 6 juin

- Le Marité lèvera l'ancre pour rejoindre l'Armada de Rouen aux alentours de 14 heures.

Visite libre

À destination du grand public, samedi 3 juin de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, dimanche 4 juin de 15 heures à 18 heures. Pas de réservation préalable, billetterie au pied de la passerelle (enfants 2,50 euros, plus de 13 ans 5 euros)