Qui sera miss Normandie ?

S'agira t-il de Malika Ménard, cette jeune caennaise de 22 ans, étudiante en droit et élue Miss Calvados le 17 septembre dernier ? La jeune femme a toutes ses chances. L'élection aura lieu sous le chapiteau place Gauquelin Despallières dès 20h30. Les billets (tarif : 20 euros) sont en vente à l'office du tourisme de Bayeux, au magasin Styléco et à la Huche à Pain.



L'élection se fera en présence de Geneviève de Fontenay, présidente du Comité Miss France, Chloé Mortaud Miss France 2009 et Sylvie Tellier, directrice du Comité Miss France.





