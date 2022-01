Miss Normandie est Miss France !

Vous sentez-vous ambassadrice de la Normandie

“Totalement ! Je suis fière de représenter ma région et de la partager avec d’autres. Née à Rennes, je suis arrivée un an plus tard en Normandie où j’ai toujours vécu. La grande majorité de ma famille y est installée”.



En coulisses, comment cela se passe-t-il entre les concurrentes ?

“J’ai eu la chance de partager ma chambre avec Miss Mayotte. Et tout se passe très bien”.



Comment vos camarades d’université jugent-ils votre parcours ?

“Une fois élue Miss Normandie, je craignais un peu le regard des autres car Miss France, à priori, semble un peu éloignée des préoccupations d’une étudiante juriste. Mais finalement, les réactions ont été plutôt positives et mes collègues m’ont proposé de récupérer mes cours”.



Et côté famille, que pouvez-vous nous dire ?

“Ma mère est dentiste et mon père est kinésithérapeute. J’ai aussi un petit frère de dix neuf ans. Quand je suis rentrée à la maison avec mon titre de Miss Calvados, il était très surpris mais il me pousse à aller jusqu’au bout”.



Sentez-vous l’esprit de compétition entre miss ?

“Un peu, oui, mais l’ambiance générale est vraiment bonne”.



Imaginez-vous déjà la victoire ?

“Si j’étais élue, j’aimerais vivre toutes les belles expériences possibles et imaginables. Mais cela ne me détournera pas de mes objectifs, ma licence et le journalisme. Je vois cela comme la parenthèse exceptionnelle d’une vie”.

Emmanuel Galiero