Hockey sur glace. Des Dragons de Rouen changent de maillot pour les mondiaux

Tous deux auréolés du titre de champion de France avec les Dragons, Valentin Claireaux et Florian Chakiachvili, rejoints par Anthony Rech qui évoluera avec les Jaune et Noir la saison prochaine, seront les trois Rouennais retenus en équipe de France au championnat du monde en Finlande et en Lettonie, qui a débuté le vendredi 12 mai. "Ce titre était un peu particulier pour moi parce que j'étais blessé. Je l'ai fêté différemment, mais maintenant, je suis passé à autre chose", confie l'attaquant Valentin Claireaux. "On a fêté ça correctement", renchérit le défenseur Florian Chakiachvili.

Pour l'attaquant rouennais, sa blessure contractée en demi-finale de play-off n'a pas empêché sa bonne préparation avec l'équipe de France. "On a envie d'aider les copains, forcément, mais j'ai été pas mal blessé cette saison, donc on est un peu supporter, on serre les dents sur chaque action. J'ai eu peur quand on perdait 2-0 dans la finale, mais après c'était beaucoup de joie. J'ai eu quatre semaines avant de me remettre en activité. J'ai repris doucement et je faisais travailler les fessiers. Mais même après mon arrivée en équipe de France, ce n'était pas optimal. Maintenant, je me sens super bien depuis un peu plus d'une semaine."

Trois matchs capitaux

Les Bleus auront comme objectif de se maintenir dans l'Élite et auront la lourde tâche d'affronter la Finlande, la Suède, les États-Unis et l'Allemagne. Avant cela, l'équipe de France devra obligatoirement obtenir de bons résultats face à des nations qui joueront également leur survie, comme l'Autriche, le Danemark ou la Hongrie. "C'est différent de d'habitude, où jouer les grosses nations nous permettait de nous mettre dans le vif du sujet", décrit Valentin Claireaux.

De la fraîcheur bienvenue

"La disposition des matchs n'est pas toujours comme ça. On n'a pas de marge de manœuvre, il faudra être prêt d'entrée, on est tous conscients de l'importance de ces trois matchs", conclut Florian. Pour obtenir cet objectif, le coach Philippe Bozon s'appuiera sur un effectif renouvelé. "Les nouveaux arrivés sont superbes. Ils amènent de la fraîcheur qui nous fait du bien, à nous les plus vieux, beaucoup de vitesse, de bonnes attitudes, ils sont taquins et soudés. Je suis impatient de voir ce que ça va donner sur la glace, je suis plutôt confiant sur notre maintien", conclut Valentin Claireaux.

Un nouveau Dragon apprécié

Les numéros 12 et 62 des Dragons pourront également s'appuyer sur leur nouveau coéquipier Anthony Rech pour apporter sa pierre à l'édifice. "On est très contents du retour d'Anthony, que je connais depuis très longtemps, appuie l'attaquant. Voir un joueur de cette qualité débarquer dans notre équipe, ça va être un gros plus. Il va amener beaucoup d'expérience et ça va nous solidifier." Pour le défenseur formé chez les Dragons, l'avis est identique : "C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. On était coloc à Rouen pendant notre jeunesse. C'est un très bon copain que je connais même personnellement. C'est un super gars et un super joueur qui a l'identité du club. C'est important d'avoir des gars qui ont envie de porter ce maillot et ces couleurs."