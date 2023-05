Manche. Commémorations du Débarquement : un risque de dérangement par les syndicats ?

Mardi 6 juin, des cérémonies pour le 79e anniversaire du Débarquement auront lieu partout en Normandie. C'est aussi le jour choisit par les syndicats pour une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. La cérémonie officielle aura lieu au Mémorial britannique de Ver-sur-Mer.

Jean Quetier, le président du Comité du Débarquement, espère qu'il n'y aura pas d'action syndicale pendant les commémorations. "Je ne lis pas dans une boule de cristal. J'ai l'impression, quand même, que les commémorations qui se déroulent en juin sont assez loin des débats sur la retraite. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de courts-circuits entre les deux, mais, on verra bien", espère-t-il. En attendant, les festivités se mettent en place dans la Manche et le Calvados. "Néanmoins, il convient de fêter le 79e anniversaire dignement et pas simplement comme une répétition du 80e", affirme-t-il.