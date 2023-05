[Reportage] Caen. Palais des sports : l'entrée dans une nouvelle ère

Impossible de passer à côté sans qu'il ne vous tape à l'œil. Le futur Palais des sports de Caen prend plus que forme face au Zénith, à proximité immédiate du boulevard Yves-Guillou. "On attaque les aménagements intérieurs, sols, peintures, carrelages. Ce chantier avance très bien. Les délais seront tenus", assure Aristide Olivier, maire adjoint en charge des sports à la Ville de Caen.

Si la fin du chantier est prévue à la fin du mois de juin, c'est-à-dire demain, les clubs résidents que sont le Caen Handball et le Caen Basket Calvados n'ont pas attendu que les derniers coups de pelle soient donnés pour se préparer à ce grand changement. "On a commencé à se projeter dès qu'on a eu les plans. Cela fait un an que l'on travaille sur les prestations à fournir aux partenaires, aux VIP et au public. On est passé de l'imaginaire au tableau Excel, image Thomas Lamora, président du Caen Handball, casque de chantier vissé sur la tête. Le sportif pense à l'ambiance à l'intérieur, mais le président pense à comment il peut faire évoluer son club structurellement et financièrement avec un outil pareil."

Pour ce faire, le président de ce club professionnel (qui évolue en Proligue) a décidé de s'attirer deux prestataires extérieurs, pour apporter "un coup de boost" à la structure : un responsable commercial et un responsable de développement ont été recrutés en septembre dernier. "Ça a un coût, mais c'est de l'investissement. C'est inévitable de structurer et professionnaliser la structure commerciale, le marketing et l'administratif. On n'aurait pas pu le faire dans l'ancien Palais des sports."

Une structure interne qui se professionnalise

En février, un nouveau salarié a aussi rejoint les rangs du Tennis Club de Caen pour gérer l'aspect commercial et logistique de l'Open de tennis. Ce dernier passera du Zénith au Palais des sports au mois de décembre. "Il y a beaucoup plus de dossiers qu'au Zénith. On repart de zéro", indique le manager général Arnaud Guimard, qui prévoit un besoin de 240 bénévoles, contre 200 les éditions précédentes.

Décision identique et inévitable pour le Caen Basket Calvados. En interne, ce club de troisième division a recruté, il y a un an, un responsable logistique, administratif et juridique. "Il a été embauché à la fois pour structurer le club en cas de montée cette saison mais aussi dans l'optique du nouveau palais, car les enjeux sont totalement différents pour nous, explique Loïc Adriaenssens, président du CBC, club passé d'une association à une Société par actions simplifiées (SAS) en 2022. Depuis notre passage en entreprise, les obligations sont aussi plus drastiques."

Une professionnalisation nécessaire qui n'a pas vocation à remplacer les bénévoles si précieux des Vikings de Caen ou du CBC. Bien au contraire. Il s'agira de mettre en place un modèle hybride. "À nous de trouver le bon curseur entre ce qui peut encore être géré par les bénévoles et ce qui doit être professionnalisé", précise Thomas Lamora. En voilà un chantier pas tout à fait terminé. Malgré tout, les clubs sont se sentent prêts à ouvrir un nouveau chapitre de leur histoire.