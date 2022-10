Caen. L'avancée des travaux du Palais des sports en images

On imagine déjà les Vikings du Caen handball ou les basketteurs du Caen BC enflammer les gradins de ce futur Palais des sports de Caen. Ils seront jusqu'à 4 200 à se masser au plus près du terrain pour transformer les lieux en véritable "chaudron", dixit Aristide Olivier, maire adjoint à la ville de Caen en charge des sports. Et alors que les travaux avancent bien, on peut déjà l'imaginer, cette ambiance.

Environ 400 collégiens étaient invités par la fédération du BTP Calvados à visiter ce chantier. Une manière de faire découvrir les métiers du BTP aux jeunes et de leur permettre de dialoguer avec des professionnels.

On commence à distinguer la forme du futur Palais des sports de Caen.

"On est quasiment à mi-chemin", annonce Fabien Lecaillon, directeur des travaux pour l'entreprise normande Zenelo. La livraison est prévue pour septembre 2023. "La structure est en passe d'être terminée", se félicite ce dernier, qui pointe un délai court pour ce type d'ouvrage.

Les ouvriers mettent tout en mesure pour livrer le nouveau Palais des sports de Caen à temps, en septembre 2023.

Le futur Palais des sports sera en partie enterré, sur deux étages. Pour ne pas construire sur un sol mou, il a fallu déplacer 30 000 m3 de terre. Autre aspect impressionnant de l'œuvre, les gradins. Fabien Lecaillon s'amuse d'ailleurs à répéter que mis bout à bout, ils mesurent un total d'1,5 km. L'enceinte sera également optimisée pour l'accueil des partenaires avec un restaurant et un espace VIP. Tous les types de publics seront ainsi bien reçus.

Le futur Palais des sports de Caen doit être un "chaudron".

Alors que la forme du Palais des sports se devine de plus en plus, l'envie d'assister à une rencontre en son sein se fait, elle aussi, de plus en plus pressante.

Le toit du nouveau Palais des sports de Caen prend forme.

Le Palais des sports de Caen est un "bâtiment circulaire sur des fondations rectangulaires", explique Fabien Lecaillon.