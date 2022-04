Caen Handball. Romain Guillard : "Je suis prêt avec l'idée d'arrêter ma carrière"

Il en avait déjà fait part à la fin de son contrat à Cherbourg. Cette fois, c'est officiel. Après deux saisons sous le maillot Vikings, dont l'une bousculée par la crise de la Covid-19, Romain Guillard va mettre un terme à sa (longue) carrière à l'issue de la saison. Un départ à la retraite qu'a eu le temps de préparer le demi-centre de 36 ans. "Ça fait un moment que j'y réfléchis, je suis prêt avec l'idée d'arrêter, dit le grand gaillard d'1,90 m. J'ai vraiment envie de faire autre chose. Je n'ai pas envie de continuer pour les mauvaises raisons. Je ne pars pas sur un coup de tête."

Double champion de France

Romain Guillard, c'est un CV long comme le bras : 20 ans de carrière, 247 matchs, 412 buts dans l'élite du handball français, en LNH puis en Proligue. Le natif de Suresnes a balayé la France, du nord au sud. Passé par Ivry, Tremblay, Dunkerque, Aix, Cherbourg et enfin Caen, pour le clap de fin, Romain cumule de nombreux souvenirs. Parmi les plus beaux, les deux titres de champion de France avec Ivry (2006/2007) et Dunkerque (2013/2014). "Je ne suis pas original mais je retiens ces deux-là car ce ne sont pas des souvenirs sur une journée, c'est une bagarre sur dix mois où tu finis par décrocher le Graal." Deux médailles obtenues dans des contextes totalement différents.

Dans le club qui a formé un certain Luc Abalo, Romain avait vingt ans lors du premier titre. "Je venais tout juste de passer pro, j'ai gagné avec des gars avec qui j'ai grandi", souligne le papa du groupe caennais. Sept ans plus tard, Romain arrive à nouveau au sommet, avec une tout autre expérience. "C'était complètement différent car j'avais un plan de carrière. On avait un groupe hyper soudé. On était loin d'être favoris, mais c'est un titre qu'on est allés chercher, avec beaucoup de sacrifices", rembobine-t-il avec fierté.

Romain Guillard en a vu passé des coéquipiers, des adversaires et des entraîneurs. S'il devait n'en retenir qu'un, il pense à Stéphane Imbratta, actuel entraîneur du centre de formation de Tremblay. "Il était venu me chercher dans mon petit club de banlieue parisienne. C'est lui qui m'a fait découvrir le haut niveau. Je lui dois énormément." Sur le terrain, Romain nomme sans hésiter Fabrice Guilbert, handballeur international français. "C'était mon capitaine quand on a remporté le titre avec Ivry. Il avait des qualités monstrueuses sur le terrain mais aussi dans son caractère. La pression glissait sur lui." De quoi lui montrer la voie à suivre en tant que demi-centre, lui aussi. Au bout du fil, Romain Guillard se remémore également la saveur des derbys normands qu'il vivait toujours à 200 %, avec le cœur. "Malheureusement, je n'en ai gagné aucun avec Caen", plaisante le numéro 19 caennais.

Une reconversion sur le banc

du Caen Handball

Un derby, il en gagnera peut-être en tant qu'entraîneur. Si le demi-centre a annoncé prendre sa retraite sportive, il ne sera pas loin des terrains. C'est sur le banc du Caen Handball qu'il aura un nouveau rôle à jouer. Dès la saison prochaine, il sera le bras droit de Roch Bedos. "C'était une condition quand j'ai signé il y a deux ans. Roch était en adéquation avec mon projet."

La transition ne pouvait pas mieux se faire. "Je vais pouvoir lui apporter du soutien sur la construction des séances, ma sensibilité, mon œil et un vent de fraîcheur" à un effectif qui sera rajeuni. Romain Guillard a aussi soif d'apprendre. "Impatient", dit-il, sans griller les étapes. Il lui reste quatre matchs avant de tourner la page. "Deux victoires à domicile, ça serait une bonne note pour finaliser mon parcours."