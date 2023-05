Tourisme. Les plus belles petites villes de Normandie : votre palmarès

Vous avez été nombreux et nombreuses à réagir à cet article au sujet de la ville la plus populaire de France, Deauville, immédiatement suivie par Honfleur. Dans ce classement, Granville arrive en septième position, Cabourg est au dixième rang et, plus loin, Bayeux prend la 25e place.

Quelles sont les plus belles petites villes de Normandie ?

"Pas assez authentique", "banlieue de Paris", "élitiste" : à la rédaction de Tendance Ouest, nous avons rapidement constaté que cette destination ne faisait pas l'unanimité parmi nos lecteurs, aussi nous avons recueilli votre avis et vous avons donné la parole. Vous avez été plus de 300 à répondre pour nous dire quelle était selon vous la plus belle petite ville de Normandie, c'est-à-dire qui compte entre 2 000 et 20 000 habitants.

Voici donc le classement des 10 plus belles petites villes de Normandie selon les Normands :

1. Granville et Honfleur (ex aequo avec 40 votes chacune)

3. Barneville-Carteret (13 votes)

4. Cabourg (10 votes)

5. Bagnoles-de-l'Orne et Fécamp (9 votes chacune)

7. Port-en-Bessin-Huppain (8 votes)

8. Bayeux (7 votes)

9. Deauville (4 votes)

10. Pont-Audemer et Mortagne-au-Perche (3 votes chacune)

Plusieurs villages de moins de 2000 habitants ont récolté les faveurs des votants, à l'image de Saint-Vaast-la-Hougue, Barfleur, Étretat, Clécy, Portbail et Veules-les-Roses, régulièrement cités et que nous n'avons pas pu intégrer dans le classement.