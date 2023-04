Tourisme. Job de rêve : la Normandie recherche des explorateurs à cheval

Appel aux cavaliers en herbe : le Conseil des Chevaux de Normandie (CCN), dont la mission est entre autres, de valoriser la filière du cheval, propose de tester des séjours "en lien avec la filière équine et le tourisme durable".

Tester des séjours sur la thématique du cheval et de l'âne

Le CCN s'associe avec la plateforme de réservation Vaolo pour proposer des séjours sur la thématique du cheval et de l'âne. Pour s'assurer de leur qualité, les deux entités recherchent 24 personnes prêtes à jouer les cobayes pour ces expériences touristiques, soit "treize week-ends gratuits et onze séjours à prix réduits".

Côté activités, on retrouve des balades à cheval, des spectacles équestres, des visites de haras, des cours et des stages, des déjeuners en calèche ou encore des courses hippiques.

Pour participer, le processus est plutôt simple et consiste en plusieurs étapes : l'inscription, une formation rapide, la réservation du séjour et des fiches à remplir pour la plateforme Vaolo. Le travail attendu pour chaque explorateur se rapproche de celui d'un journaliste : prendre des photos, tester les activités et s'entretenir avec les gérants pour récolter des informations sur le lieu et les activités.

Seul bémol, il faudra avancer les frais (le transport ainsi qu'une centaine d'euros en moyenne par séjour) avant de se voir rembourser les frais. Les explorations sont limitées dans le temps, entre le 1er avril et le 18 juin 2023.