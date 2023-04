Rouen. Vente aux enchères exceptionnelle de 184 lots liés à l'aviation... dont deux avions !

Lundi 24 avril, à 14 h 30, une vente aux enchères a eu lieu à l'hôtel des ventes de l'étude Bisman, rue du Général Giraud à Rouen. Au total, 184 lots sur le thème de l'aviation ont été mis en vente.

Reportage sur la vente aux enchères sur le thème de l'aviation Impossible de lire le son.

"La plupart des pièces vendues étaient sur des avions avec lesquels j'ai volé"

Une trentaine d'acheteurs ont fait le déplacement pour obtenir des pièces uniques d'aviation. La vente était aussi retranscrite en ligne pour les passionnés qui ne pouvaient pas se déplacer. Pendant plus de deux heures, la commissaire-priseur Delphine Bisman a animé la vente sous les yeux de Maurice Etcheto, pilote normand venu de Bolleville, près d'Yvetot. C'est de lui que proviennent ces 184 lots liés à l'aviation. "Il y avait des pièces détachées, des ailes d'avions, des uniformes, des démarreurs et deux avions", rappelle Delphine Bisman.

Le pilote normand Maurice Etcheto avec la commissaire-priseur Delphine Bisman, avant la vente aux enchères organisée lundi 24 avril à Rouen.

"J'ai démarré ma carrière à l'âge de 15 ans et j'ai pris ma retraite en 2000 après plus de 14 000 heures de vol", raconte Maurice Etcheto, aujourd'hui âgé de 84 ans. "J'ai volé sur de nombreux avions comme les Mustang et les Skyraider". Et s'il a décidé de mettre en vente ces 184 lots, c'est parce que "j'ai un espace de 300 m2 qui était plein donc j'ai décidé de me séparer de certaines choses mais ce n'est qu'un tiers de ce que j'ai chez moi. La plupart des pièces vendues étaient sur des avions avec lesquels j'ai volé, cela représente beaucoup de souvenirs pour moi." À noter que les deux avions mis en vente n'ont pas encore été vendus à l'issue de la vente aux enchères, contrairement à certains casques et manuels d'aviation.