Seine-Maritime. Pierres en Lumières, pour sublimer le patrimoine normand

Né dans l'Orne en 2009, Pierres en Lumières est le festival du patrimoine normand. Il est désormais organisé dans toute la région. En Seine-Maritime, il s'agira, samedi 13 mai, de la huitième édition. Cette année, dans le département, 65 participants, dont 14 nouveaux, proposeront de nombreuses animations gratuites lors de l'événement, qui permet de lancer la saison touristique.

Illuminations et animations

Sites archéologiques, manoirs, châteaux, églises, chapelles, moulins, halles, clos-masures, anciens bunkers, bâtiments témoignant du passé industriel, musées mais aussi parcs et jardins se pareront de leurs plus beaux atours. L'idée est de laisser les lumières sublimer le patrimoine. Ces illuminations s'accompagneront d'animations comme des expositions, des concerts, des lectures, du théâtre, des visites guidées ou encore des balades nocturnes.

Pour ne citer que quelques exemples, au Havre, le Normandy (fraîchement rénové) proposera des spectacles, des concerts, de la danse et un son et lumière de 10 heures à 23 heures. À Montivilliers, les visiteurs de l'Aître de Brigaret profiteront de lectures et de visites thématiques de 21 heures à 23 h 30. À Harfleur, en soirée, c'est une déambulation théâtrale qui animera la mairie. À Étretat, vous pourrez visiter le château des Aygues, mis en lumière pour l'occasion, de 20 heures à minuit. Vous pourrez aussi profiter des illuminations de l'église Sainte Madeleine de Goderville ou du théâtre romain de Lillebonne, sans oublier l'atelier-musée textile de Bolbec où les bénévoles de l'association proposeront une visite commentée à partir de 20 h 30.

Un succès populaire

En 2022, près de 7 000 visiteurs avaient participé à cette soirée sur tout le territoire seinomarin. En septembre dernier, les photos des plus beaux monuments éclairés avaient été exposées sur les grilles de l'hôtel du département, à Rouen. Cette année, les souvenirs de Pierres en Lumières pourront être partagés sur les réseaux sociaux jusqu'au 21 juin pour participer au concours photo #Shareseinemaritime, organisé par le Département.

Pratique. Programme sur seinemaritime.fr.