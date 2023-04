Baie du Mont Saint-Michel. L'appel à la prudence d'un guide professionnel

Dans la baie du Mont Saint-Michel, le réchauffement climatique est aussi visible, selon un guide professionnel.

Didier Lavadoux est guide professionnel dans la baie du Mont Saint-Michel. À l'extérieur toute l'année, il perçoit bien les changements qui s'y opèrent à cause du dérèglement climatique. "L'année dernière, on s'est bien aperçu de la sécheresse", raconte-t-il. Le changement se voit sur le débit des rivières de la baie, mais aussi sur la faune et sur la flore selon lui.

"On a de plus en plus d'espèces migratrices qui arrivent de plus en plus tôt, et d'autres qui partent de plus en plus tard. D'autres séjournent presque à longueur d'année", détaille-t-il. Il voit notamment des spatules ou des avocettes. Les plantes ne sont pas en reste. "Il y a des plantes qui se font à l'environnement, qui sont plutôt méditerranéenne, qui vont résister de plus en plus", affirme le guide. Il conclut : "Oui, il y a un changement, c'est quelque chose d'assurément vrai."