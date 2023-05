[Dossier]. Tourisme insolite : la ruée vers l'Orne

Pierre Poisson, Angevin d'origine et en poste depuis deux ans à la tête de Tourisme 61, dont l'équipe - seize personnes - est directement rattachée au Conseil départemental de l'Orne, a cette formule qui dit d'un trait ce que peut découvrir un touriste en débarquant dans le département : "Un immense parc d'attractions à ciel ouvert. C'est notre Puy du Fou à nous, et celui-là n'a rien d'artificiel. C'est que notre département, avec l'ensemble de ses particularité, offre à voir, à sentir, à goûter, à écouter, à toucher : son patrimoine bâti et médiéval, ses spécialités culinaires, ses cités de caractère, ses espaces sensibles et protégés, ses forêts, ses lieux de mémoire, etc. Ici, chacun peut développer ses cinq sens de la manière la plus épurée qui soit." À cette carte du menu touristique propre au département, il faut ajouter un plat singulier : le séjour insolite sur les chemins de traverse dont l'Orne est un merveilleux exemple.

Pas que pour les routards "rustiques"

Ce qui devient tendance et séduit de plus en plus une clientèle plutôt urbaine en quête de naturel et d'original l'était déjà il y a une bonne quinzaine d'années, quand les premières cabanes perchées dans les arbres firent chez nous leur apparition. Depuis, le phénomène de l'insolite est allé grandissant, en même temps que l'offre d'hébergement s'est élevée en gamme. "En fait, dit Pierre Poisson, ce type de vacances concerne tout à la fois le routard qui se serait embourgeoisé et le routard plus rustique."

Autrement dit, insolite ne veut pas ou plus dire bas de gamme, ça serait même tout le contraire. Les opérateurs en charge de ce secteur visent à implanter dans le département de nouveaux produits qui répondent précisément à cette nouvelle tendance. Exemple parmi d'autres : les Tiny Houses, petites maisons écolos, en cours d'installation dans le Perche. "Le tourisme durable l'est ici vraiment, et cela ne date pas d'hier", dit encore Pierre Poisson, qui met en avant un certain nombre de projets associant le tourisme hors normes aux démarches environnementales. L'écotourisme a la cote : "Je ne vois pas d'ailleurs ce qui ne serait pas durable dans un département comme le nôtre. C'est tout notre ADN, et l'insolite ici n'a de sens que s'il est précisément proposé dans des paysages protégés, en campagne, loin de tout."

Un bon bol d'air

après la Covid

L'Orne peut se targuer d'une durée de séjour - en moyenne six jours et demi par touriste - supérieure à ce qui se pratique ailleurs. Effet Covid : le Département propose après les périodes anxiogènes un bon bol d'air de plus en plus apprécié. Les circuits de randonnées pédestres et cyclistes font un tabac.

Si le tourisme dit insolite fait son petit bonhomme de chemin, le département reste toujours aussi connu pour ses deux locomotives que sont le Haras du Pin et les thermes de Bagnoles-de-l'Orne. Tous deux attirent le plus grand nombre de touristes. Des valeurs sûres, au milieu de l'insolite…

L'offre d'hébergements touristiques dans l'Orne en chiffres.