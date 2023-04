Insolite. Véritable carton pour "Peaches" chanté par Jack Black, alias Bowser dans Super Mario Bros

Jack Black est un acteur, chanteur, compositeur, producteur musical, humoriste et scénariste américain. C'est lui qui double le démoniaque Bowser dans le film Super Mario Bros sorti le 6 avril dernier.

Le film de Nintendo, Universal et Illumination avait déjà franchi, la semaine dernière, la barre hautement symbolique des 500 millions de dollars au box-office mondial, le plaçant loin devant toutes les autres adaptations de jeu vidéo. Et il n'y a pas que l'adaptation du jeu vidéo du petit plombier à casquette rouge qui fonctionne, puisque pour les besoins de la bande originale du film, Jack Black interprète une chanson complètement décalée Peaches, qui a déjà été visionnée 6 millions de fois en quelques jours et est 10e des tendances musicales de YouTube.

Un clip complètement lunaire et un rythme très entraînant :