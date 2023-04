Hauteville-sur-Mer. Pêche aux coques : un projet de limitation pour les professionnels

Le préfet de la région Normandie a mis en consultation du public un projet d'arrêté qui fixerait des quotas aux pêcheurs professionnels de coques à Hauteville-sur-Mer. Les citoyens ont jusqu'au mercredi 26 avril pour réagir à ce projet.

Cette affaire remonte à la mi-mars. Durant plusieurs semaines, de nombreux pêcheurs professionnels récoltaient chaque jour plusieurs centaines de kilos de coquillages, principalement des coques et des palourdes. Ces pêcheurs arpentaient même l'estran avec des vélos électriques, remontant leurs prises dans des camions frigorifiques garés sur la cale.

Un pillage de la ressource ?

Le maire de la station balnéaire, Jean-René Binet, dénonçait alors ce qu'il considérait comme un véritable pillage de la ressource. "Ils sont nombreux, une quinzaine, une vingtaine. Je n'admets pas que des individus, contre lesquels je n'ai rien par ailleurs, viennent et pêchent sans aucune limitation. On a le sentiment qu'ils ne s'arrêteront que quand il n'y aura plus rien à remonter", avait-il témoigné sur Tendance Ouest, le 14 mars dernier.

Le projet d'arrêté

La pêche aux coques serait autorisée "à titre professionnel" sur "le littoral de la commune de Hauteville-sur-Mer, délimité au Nord par la départementale D76 et au Sud à 170 m au Nord de la cale de mise à l'eau de Lingreville (départementale D220) du 1er septembre au 31 décembre 2023", propose l'arrêté. Il y aurait aussi une interdiction de la pêche professionnelle du 1er mai au 31 août. L'arrivée sur la plage devrait se faire par la cale de la Bréquette uniquement.

La préfecture souhaiterait préciser que "les seuls engins de pêche autorisés sont la griffe à dents et le râteau de 35 cm de largeur. Tout autre engin est interdit. Les coques sont triées sur le gisement". Les pêcheurs pourraient prendre au maximum 96 kg brut de coques par jour (avec donc un peu d'eau et de sable qui rajoutent du poids). Cette masse doit être répartie en trois sacs de 32 kilogrammes brut.