The Voice. Les dernières auditions à l'aveugle, riches en émotions

Pour ces dernières auditions à l'aveugle, il a fallu sortir les mouchoirs. The Voice, ce sont des voix mais aussi et avant tout des histoires de vie, comme ont encore pu nous le montrer certains candidats. Après de nombreuses victoires lors de concours de chant, Zoé a tout arrêté pour se consacrer à Sören, son fils de deux ans et demi, qu'elle élève seule. Après la prestation de sa maman, personne n'a pu arrêter ce petit bonhomme. Il s'est jeté dans les bras de sa maman. Zoé a décidé de partir avec Amel Bent.

Nous avons également pu faire la connaissance d'Annamaria qui a chanté Piensa en mi de Luz Casal. Annamaria a mis sa carrière dans l'immobilier entre parenthèses. Elle est devenue auxiliaire de vie afin de s'occuper de son mari en fauteuil roulant. Dans un quotidien qui n'est pas toujours facile pour elle, elle considère qu'elle existe à travers le chant. Pour elle, monter sur la scène de The Voice est inespéré. Cela montre qu'il faut toujours croire en ses rêves, peu importe l'âge. Ce 8 avril, elle a "fermé le livre de son quotidien" et en a ouvert un autre, celui d'une "parenthèse enchantée" qu'elle va poursuivre avec Bigflo et Oli.

Pour terminer ces auditions, Charline a chanté Holding Out For A Hero de Bonnie Tyler. Charline est factrice depuis 13 ans. La musique est une passion qu'elle partage en famille. Elle chante grâce à son père, batteur professionnel, qui lui a transmis l'amour de la musique. Avec des influences pop, soul, jazz ou encore afro, Charline adore danser. Quand elle monte sur scène, elle "se met en transe". Beaucoup de personnes lui disent qu'elle est comme possédée. Dans son quotidien, Charline chante pour s'évader et transmettre son énergie. Même si elle doute toujours d'elle, Charline à la rage de vaincre. Elle espère rendre fière sa fille et va essayer de canaliser son énergie débordante sur la scène de The Voice… Energie qui a plu aux coachs puisqu'ils ont fini par danser sur scène avec elle.

Au-delà des voix magnifiques que nous avons pu découvrir, nous avons aussi pu constater qu'il était temps pour Vianney et Amel Bent d'arrêter d'appuyer à tout bout de champ sur leur buzzer, puisqu'ils ont fini par être bloqués.