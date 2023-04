Bagnoles-de-l'Orne. L'Orne compte une dixième Petite cité de caractère

À la veille d'un long week-end durant lequel l'Orne va accueillir de nombreux touristes, le département compte désormais une dixième Petite cité de caractère.

Bagnoles-de-l'Orne avait été admise en décembre 2022 au sein de ce cercle très fermé. Il faut compter moins de six mille habitants et répondre à plusieurs critères, notamment de patrimoine et de tourisme.

La cérémonie d'inauguration de l'appellation Petite cité de caractère à Bagnoles, c'est jeudi après-midi 6 avril. Pour mémoire, les neuf autres Petites cités de caractères dans l'Orne sont : Bellême, La Perrière, Longny-au-Perche, Mortagne-au-Perche, Le Sap, Domfront, Saint-Céneri-le-Gérei, Sées et Écouché.