Hockey sur Glace. Rouen contre Grenoble, les retrouvailles en finale de la Ligue Magnus

Ils l'ont fait ! les Dragons de Rouen, déjà auréolés de seize titres de champion de France, se retrouvent en finale des playoffs de la Synerglace Ligue Magnus après s'être imposés dans leur série sur les Ducs d'Angers, quatre manches à deux avec une dernière victoire 3-0, vendredi 31 mars 2023, sur la glace des Angevins. "On a fait deux bonnes périodes. On a joué intelligemment en privant Angers de palet et du coup ils n'ont pas été très dangereux", confie Fabrice Lhenry, le coach Rouennais. "On arrivait pas à mettre le 2e but c'était stressant ils pouvaient revenir a tout moment. Malgré ça, on a été très disciplinés. Dans le 3e tiers c'était à la vie à la mort pour eux mais on a très bien joué défensivement."

Mis en danger lors du match 4 en passant totalement au travers (défaite 6-3), les joueurs de Fabrice Lhenry ont su trouver les clés pour s'imposer lors du match 5 en prolongations et lors du match 6 pour s'offrir une place en finale. "On a changé de tactique après le match 4. On a décidé de plus les faire venir vers nous et d être patient avec le palet tout en prenant plus de risques, ça a fonctionné."

Maintenant, les jaunes et noirs vont s'attaquer au plus gros morceau de cette saison à savoir les brûleurs de Loups de Grenoble qui ont terminé premier de la saison régulière. "Ils sont très armés offensivement mais on a montré qu'on savait bien défendre. Il faudra être bien positionnés. Cette série contre Angers nous a montré que les playoffs c'était beaucoup de sacrifices, il faudra garder cette attitude."

Un remake de 2018 et 2019

Qualifiés en finale depuis dimanche 26 mars 2023, les Grenoblois auront eu deux matchs de moins et cinq jours de récupération en plus pour préparer cette finale qui sera un remake des saisons 2017-2018 et 2018-2019 où Rouen avait remporté sa série quatre manches à zéro avant de perdre l'année suivant au 7e match sur le score de 2-1. "Grenoble arrivera plus frais. L'avantage qu'on aura c'est que nous, on sera déjà dans le rythme. Ils n'ont pas été mis en difficulté en demi, ça sera à nous de profiter de ça et de les mettre en difficulté. Ils auront peut-être perdu l'habitude d'être acculés dans leur zone et de l'intensité des playoffs."

Après une journée off samedi 1er avril, les Rouennais enchaîneront avec un entraînement de récupération dimanche avec des soins, puis lundi matin, un entraînement plus tactique avec un départ dans la foulée pour Grenoble pour arriver lundi soir et passer la nuit à l'hôtel.