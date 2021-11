Rouen : encore des prostituées arrêtées

Jeudi 16 juin, vers 19 h 10. La police a interpellé, au 11e étage d'un parking rouennais, une prostituée roumaine d'une vingtaine d'années en plein "travail", dans la voiture d'un jeune homme né en 1990. La Bac avait repéré cette femme à grandes bottes et veste de cuir en train d'arranguer les automobilistes sur le boulevard de Verdun, avant de la suivre discrètement. Elle faisait payer la relation sexuelle 50 euros. Elle a été auditionnée au commissariat de Rouen.

Un peu plus tard, vendredi 17 juin, vers 1 h du matin, c'est une femme nigériane née en 1990 qui a également été interpellée par la police. Encore une fois, les forces de l'ordre intervenaient suite à un courrier de plainte de riverains excédés par les nuisances provoquées par la prostitution. Rue Bouquet, à quelques mètres du boulevard de la Marne, la jeune femme racollait en relevant sa mini-jupe. Un homme à bord d'une Mercedes, né en 1959 et domicilié à Périers-en-Auge (Calvados), l'a alors faite monter dans son véhicule. Ne parvenant pas à les suivre, la police a attendu, au même endroit, le retour, quelques minutes plus tard, de la prostituée et de son client. La femme a été interpellée pour racollage actif.