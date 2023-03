Exercice de sécurité. À quoi faut-il s'attendre au Mont Saint-Michel ?

Le Mont Saint-Michel va être évacué jeudi 30 mars. La préfecture de la Manche organise un exercice de sécurité et de secours de grande ampleur. Le premier objectif est de tester la réaction des habitants, des commerçants mais aussi des touristes en cas d'incident grave. Le second est de vérifier la bonne coordination des secours.

L'exercice va avoir lieu de 17 h à 19 h. Le Mont ne sera pas fermé au public, mais toutes les personnes présentes devront évacuer dans le cadre d'un scénario, qui n'est actuellement pas révélé. Pour les clients des hôtels, ils pourront rester, mais dans leur chambre et ne pas en sortir, pour simuler leur évacuation. L'abbaye n'accueillera plus de nouveau visiteur à partir de 16 h. Il n'y aura plus de navette vers le Mont à partir du lancement de l'exercice.