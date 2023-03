Insolite. Elle obtient son permis après neuf échecs, 11 000 euros et 200 heures de conduite

Au bout de dix tentatives, Léontine, 68 ans, a obtenu son permis de conduire avec beaucoup de persévérance. En effet, le chemin fut long pour avoir ce sésame.

Léontine, originaire de Madagascar, a rencontré des difficultés à obtenir le Code de la route et le permis en raison de problèmes de compréhension de la langue française. De plus, la sexagénaire, femme de ménage, était souvent très fatiguée à cause de son travail.

Son permis, au total, lui aura coûté la somme de 11 000 euros, dix examens et 200 heures de conduite. Une motivation sans faille pour celle qui souhaite aider un ami d'un certain âge, qui ne peut plus se déplacer.

Léontine va pouvoir rouler en toute liberté, en espérant qu'elle n'ait pas à le repasser un jour…