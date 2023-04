Caen. Entrera-t-il au Guinness Book ? Christophe Duchesne vers le record du monde d'appareils photo jetables

Il y en a un poilu, un en forme de boîte de smarties, un à l'effigie de l'Olympique lyonnais ou encore un autre qui va sous l'eau. Christophe Duchesne aurait bien du mal à décrire les 3 467 appareils photos jetables qu'il a en stock dans son grenier. Sa collection XXL pourrait entrer au palmarès du Guinness Book, le livre qui recense une fois par an les records du monde reconnus au niveau international.

En lice pour le Guinness book

Ce qui est étonnant, c'est que le Caennais n'est pas passionné par la photographie. Son père, oui. "Mon père était développeur photo chez Kodak. On voulait toujours trouver les appareils photo que l'on ne connaissait pas ou les éditions limitées. On était à la quête du trésor", sourit le collectionneur d'Ifs. Le quadragénaire s'est vite pris au jeu lorsque son père lui ramenait des vieilles carcasses d'appareils photos jetables, au début des années 90. Aujourd'hui, sa collection représente une trentaine de cartons - au grand dam de sa compagne qui voudrait s'en débarrasser -, ou l'équivalent de la salle François Mitterand d'Ifs remplie lorsque tous les appareils photos sont placés à même le sol. "J'ai stocké jusqu'à 4 000 références. J'en avais certaines en double. Chez moi, il est impossible de les étaler et de les présenter."

De là à devenir le recordman du monde du nombre d'appareils photo ? Ce conseiller en gestion de patrimoine l'espère. Là aussi, son inscription au Guiness Book relève du hasard. "On déjeunait avec des amis à la maison. Ils m'ont poussé à m'inscrire. J'ai pris le pari et je me suis rendu sur le site du Guinness Book pour postuler." Il s'inscrit en avril 2022. S'enclenche une longue procédure que Christophe Duchesne ne soupçonnait pas lui-même. "Il fallait donner toutes les preuves. J'ai dû prendre en photo chaque appareil un par un." S'ajoute à cela un reportage vidéo de 45 minutes, un inventaire très précis, une lettre de motivation en anglais... tout un parcours du combattant pour obtenir le titre qu'un Chinois détient avec un record de 1 000 appareils photos jetables. Toutes les pièces justificatives ont été fournies fin mars.

Place au marathon de Paris !

Pour savoir si son nom sera inscrit au Guinness Book 2023, il faudra encore patienter quelques semaines. "Il y a un délai d'environ trois mois. Si ce n'est pas bon, je demanderai à ce qu'un juge vienne sur place mais ce n'est pas le même engagement financier !" Le Caennais garde aussi de côté un carton qu'il nomme "top appareils" pour les présenter au grand public dans le cadre d'expositions. En attendant, il est en course pour un autre défi, tout autre celui-là : terminer le célèbre marathon de Paris ce dimanche 2 avril !