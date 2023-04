Cherbourg. La place de la Fontaine accueille Le Cartel, un nouveau bar à l'ambiance rétro

Eugénie Picot--Nal, serveuse et manageuse au Vice-City, est aussi devenue responsable d'un nouveau bar, Le Cartel, au n°8 place de la Fontaine à Cherbourg.

Une ambiance art déco avec banquettes rétro confortables, cave à vin de vieillissement où sont stockés 30 vins différents, et des tireuses à bières vintage avec neuf pressions au compteur. On peut aussi y commander des planches de fromages et de charcuterie.