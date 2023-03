Gonfreville-l'Orcher. Tensions à la raffinerie Total après des réquisitions de salariés

L'approvisionnement du bassin parisien en carburants par la grande raffinerie de Gonfreville-l'Orcher a repris vendredi 24 mars, après une intervention des forces de l'ordre, a indiqué la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. "Le pompage a redémarré" et "cela permet d'approvisionner l'Île-de-France".

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les forces de l'ordre se sont rendues devant le site pour interdire l'accès à la raffinerie et permettre à quatre salariés réquisitionnés de pouvoir prendre leur travail. Étaient présents entre cinquante et cent policiers et gendarmes.

Les grévistes ont lancé un nouvel appel à la mobilisation. L'UL CGT d'Harfleur est venu en renfort. Ce vendredi matin, le piquet de grève a repris. Des bus sont partis vers 8 h 30 de Paris pour rejoindre Gonfreville-l'Orcher, où un rassemblement est prévu à 12 h 45 pour tenter d'empêcher les réquisitions de 13 heures.

Il y a beaucoup de tensions autour de la raffinerie même si pour l'heure aucune violence n'est constatée.