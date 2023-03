Réforme des retraites. Raffinerie de Normandie : la grève est reconduite à Gonfreville-l'Orcher

"Nous en sommes à trois refus de relèves et l'équipe en place est à l'intérieur depuis 24 heures, a déclaré à l'AFP Alexis Antonioli, secrétaire général CGT. Or une équipe ne peut plus prendre en charge les réquisitions passé 12 heures de travail."

Les équipes de mercredi après-midi sont toujours au travail à l'intérieur de l'usine de Gonfreville-l'Orcher pour surveiller les installations de la plus grande raffinerie de France, dont la production est à l'arrêt complet depuis lundi. Mais par mesure de sécurité, tant qu'une équipe ne relève pas celle en place, elle ne peut pas quitter l'usine. "On voit bien que la direction qui prône le dialogue social joue en fait le jeu des réquisitions", a dénoncé Alexis Antonioli.

"Si les forces de l'ordre interviennent, on verra ce qu'on fera"

Sur la question d'un éventuel usage de la force par l'État, le responsable syndical répond :"Le préfet ne veut toujours pas discuter, si les forces de l'ordre interviennent, on verra ce qu'on fera, hier (mercredi, NDLR) on a réuni 100 personnes en 30 minutes, 200 en une heure, je ne sais pas s'ils vont user de ça", a poursuivi M. Antonioli.

L'approvisionnement en kérosène de l'Ile-de-France et de ses aéroports par la Normandie "devient critique", a indiqué jeudi à l'AFP le ministère de la Transition énergétique, qui a "pris un arrêté de réquisition" à l'égard des grévistes, lequel n'a pas été notifié "à ce stade" aux salariés de la raffinerie.

Depuis mercredi soir, une mobilisation a lieu devant la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher pour s'opposer à la réquisition de grévistes.

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) prévient depuis plusieurs jours les compagnies aériennes que les réserves de kérosène dans les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly sont "sous tension".

Ces tensions s'ajoutent à la pénurie croissante d'essence et de gazole dans les stations-service du pays : selon l'AFP, 15 % des stations françaises manquaient de l'un ou l'autre de ces carburants jeudi.

Avec AFP