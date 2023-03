Normandie. Ils vont expliquer leur thèse en 180 secondes… et en public

Résumer un sujet de recherche en trois minutes, top chrono : c'est le but du concours Ma thèse en 180 secondes, organisé par France Universités et le CNRS. La finale régionale a lieu au Havre, jeudi 23 mars. Devant un jury - et en public - douze doctorants de Normandie vont tenter de vulgariser l'objet de leurs recherches. Les deux meilleurs seront qualifiés pour la demi-finale nationale du concours. Histoire, physique, neurosciences, chimie organique, psychologie… Les domaines étudiés par ces jeunes chercheurs sont vastes.

Chronomètre… et jargon !

"Synthétiser son sujet, cela veut dire qu'on l'a soi-même compris", souligne Olivier Maston, l'un des Havrais présélectionné pour cette finale. Il étudie les éco-matériaux, et plus particulièrement la terre crue, au sein du laboratoire ondes et milieux complexes, à l'université du Havre. "À l'avenir, on pourrait substituer le béton par des éco-matériaux moins énergivores, qui émettent moins de gaz à effet de serre. La préservation de l'environnement est une problématique qui nous touche tous. Je voulais montrer qu'il y a des recherches sur tout cela, même si les études se font sur un temps très long", détaille le doctorant âgé de 25 ans. Sa thèse porte plus précisément sur la biocalcification, c'est-à-dire l'utilisation de bactéries qui produisent du calcaire pour renforcer les structures en terre crue soumises à des fissures.

Dans le labo d'Olivier, l'un des 12 préselectionnés Impossible de lire le son.

Bien sûr, il devra respecter le chronomètre et résumer l'objet de sa thèse en 180 secondes, avec pour seul appui un diaporama. Mais le chrono n'est pas le seul élément à prendre en compte : "Nous avons eu des formations avant la finale, pour notamment apprendre à éviter notre jargon scientifique. Il va falloir que je remplace 'teneur en eau' par 'quantité d'eau' par exemple."

La finale régionale se déroule jeudi 23 mars à 19 heures, dans la salle de conférences de l'ISEL du Havre. Un événement gratuit, sans inscription et ouvert à tous. Le public pourra participer en sélectionnant l'un des deux lauréats.