Musique. Pendant son concert à Paris, Robbie Williams fait monter des fans sur scène

La dernière fois qu'on l'a vu dansé pour les Français, c'était sur TF1, lors de la Star Academy 2022, édition dont il était parrain. Pour ses 25 ans de carrière, Robbie Williams a donné un concert à l'Accor Arena à Paris ce lundi 20 mars. Non seulement les fans étaient ravis de pouvoir revoir cette bête de scène en concert dans une salle française, mais en plus, Robbie Williams a fait fondre le cœur de plusieurs fans en interagissant avec eux. Trouvant que Magda et sa copine étaient très mal placées, il a décidé de les faire monter sur scène, puis il a dédié sa chanson She's the One à Nicole, une fan du premier rang.