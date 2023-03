Insolite. Combien de temps pourrions-nous survivre sur les planètes du système solaire ?

L'homme a toujours rêvé d'aller visiter les planètes du système solaire.

La course à l'espace est la compétition à laquelle se sont livrés les États-Unis et l'Union soviétique dans le domaine astronautique entre 1957 et 1975. Cette lutte pacifique a concerné d'abord l'envoi des premiers satellites artificiels, puis les premiers vols humains dans l'espace, l'envoi de sondes spatiales pour explorer les planètes les plus proches, et a culminé avec l'envoi d'astronautes sur la Lune. C'est le 21 juillet 1969 que Neil Armstrong est devenu le premier homme à poser un pied sur la Lune, au cours de la mission Apollo 11. Mais bien sûr, aller sur une planète du système solaire n'est pas aussi simple et vous allez comprendre pourquoi.

Selon nos connaissances, les humains existent sur Terre, et non ailleurs, pour une raison simple : c'est le seul endroit dans l'univers qui ne nous tuerait pas de manière affreuse en quelques minutes ou moins. D'abord, nous avons besoin de nourriture, d'eau et d'oxygène pour vivre. Ensuite, nous supportons déjà mal les grands froids ou la canicule, alors lisez ce qui suit.

Temps de survie sur Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus : aucun

Ce sont des planètes gazeuses, et être placé au centre d'une géante gazeuse signifie une mort instantanée. La pression au noyau de Jupiter est si élevée que cela reviendrait à avoir 160 000 voitures empilées les unes sur les autres sur tout votre corps.

Temps de survie sur Vénus : aucun

C'est la planète la plus semblable à la Terre dans le système solaire, mais les similitudes s'arrêtent là. L'atmosphère épaisse de Vénus provoque un effet de serre qui fait grimper la température à 460 degrés. En plus, sur Vénus, il y a aussi des nuages ​​d'acide sulfurique.

Temps de survie sur Mercure : 2 minutes

Sur cette planète qui fait face au soleil, les températures montent à 426 degrés pour, la nuit, descendre à quasiment -144 degrés. Cela s'explique par le fait que Mercure n'a pratiquement aucune atmosphère pour retenir la chaleur.

Temps de survie sur Mars : 3 à 4 minutes

C'est celle qui a probablement les conditions de surface les plus résistantes de tout le système solaire, à l'exception de la Terre, avec des températures atteignant un agréable 21 degrés en été. En revanche, nous aurions froid aux extrémités de celle-ci, puisque les températures peuvent atteindre -107 degrés sur les pôles. Il y a aussi son atmosphère qui en ferait l'une des pires planètes sur lesquelles mourir, puisqu'elle est constituée de dioxyde de carbone presque pur.

Alors, vous voyez, parfois, il vaut mieux garder les pieds sur Terre.