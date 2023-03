Réseaux sociaux. Il se photographie perché au sommet de la cathédrale de Rouen

C'est une photo qui donne des frissons de vertige. Le photographe ukrainien Vitaliy Raskalov s'est photographié perché du haut de la cathédrale de Rouen, "la plus haute église de France et la quatrième plus haute église au monde, avec ses 151 mètres de haut", a-t-il rappelé dimanche 19 mars sur son compte Instagram.

Le cliché a en réalité été posté en octobre 2022, lors du passage en France du photographe habitué à prendre de la hauteur sur des immeubles du monde entier. Figurent dans son palmarès le Chrysler Building à New-York, la tour Mercury City à Moscou, la tour Eiffel et le Louvre à Paris… Un exercice qui, en plus d'être extrêmement dangereux, est bien sûr illégal.